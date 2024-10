Celstraffen voor zes Belgische militairen om vechtpartij in Noorwegen

Zes Belgische militairen zijn veroordeeld tot korte celstraffen voor geweld bij een grote vechtpartij in februari in Noorwegen. De rechter heeft twee soldaten tot zestig dagen cel veroordeeld, twee tot 30 dagen en twee van hen moeten 21 dagen naar de gevangenis. Ook moeten sommigen een schadevergoeding betalen. Twee van de militairen die terechtstonden, zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

In totaal stonden acht leden van het 2de Bataljon Commando uit Flawinne terecht voor de geweldsuitspatting in het centrum van het Noorse havenstadje Andalsnes. Belgische media meldden toen dat er in de buurt van een café een vechtpartij had plaatsgevonden waar Belgische militairen die in Noorwegen op trainingsmissie waren bij betrokken waren.

Volgens de eigenaar van het café gingen zo'n twintig tot dertig mensen na sluitingstijd met elkaar op de vuist, waarna zij de politie belde. Een van de Noren die betrokken was bij het gevecht moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De militairen waren volgens de uitbater van het café niet alleen in die kroeg geweest, maar ook in een andere horecagelegenheid in het centrum.

'Zelfverdediging'

Tijdens het verhoor wilde de Noorse rechter meer weten over de toedracht van de geweldsuitspatting. Volgens de Belgische militairen handelden ze uit zelfverdediging, omdat ze racistisch bejegend zouden zijn en met de dood zijn bedreigd.

De militairen werd niet alleen geweldpleging ten laste gelegd, ze werden ook beschuldigd van vluchten na het gevecht. In de rechtbank legden ze uit dat ze dit deden omdat ze bang waren om hun baan bij het leger te verliezen.

De soldaten kunnen nog in beroep tegen de uitspraak, evenals het Noorse Openbaar Ministerie. Of dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Volgens de Vlaamse omroep VRT gaat het Belgische leger al jaren naar Noorwegen om onder winterse omstandigheden militairen te trainen. Die februari waren er zo'n 200 parachutisten gestationeerd.