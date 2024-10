De Vliert in vuur en vlam: Den Bosch pakt na hectische ontknoping periodetitel

Na de eerste helft stond de Helmondse ploeg van coach Kevin Hofland virtueel bovenaan. De tussenstand was weliswaar 0-0 in Helmond, maar Den Bosch stond door een doelpunt van Donny Warmerdam met 0-1 achter en Excelsior stond al met 2-0 achter bij Roda door treffers van Thibo Baeten en Patriot Sejdiu.

Toen Kayden Wolff Jong Ajax in de 54ste minuut op aangeven van Gerald Alders op voorsprong zette bij Helmond keerden de kansen. Nu was Excelsior weer koploper, ondanks die achterstand.

Kotzebue doet het voor Den Bosch

Dat duurde een kwartiertje. Het was invaller Vieiri Kotzebue die de Vliert met de 1-1 voor Den Bosch tegen De Graafschap op zijn kop zette door een voorzet van Hicham Acheffay van dichtbij binnen te tikken. Drie minuten later bracht hij de Bossche fans zelfs in extase met zijn tweede goal, een kopbal.

"Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan", klonk vanaf de tribunes bij de club die in 2005 voor het laatst in de eredivisie speelde en in de afgelopen vier seizoenen drie keer negentiende werd in de eerste divisie.