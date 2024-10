Fatah poeiert matig Willem II langs Almere City, dat al 20 duels niet heeft gewonnen

Vroeg in de wedstrijd gingen pogingen van Vasilios Zagaritias en Hamdi Akujobi over het doel. Na een klein half uur kreeg Jochem Ritmeester van de Kamp de grootste kans van de eerste helft, maar ook hij verzuimde te scoren.

Willem II dacht kort voor rust een cadeautje te krijgen toen arbiter Jannick van der Laan naar de stip wees. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter draaide Van der Laan zijn beslissing terug: Almere-verdediger Ricardo Visus ging voor de bal en raakte die ook, voor hij in contact kwam met zijn tegenstander.

Aan het begin van de tweede helft was het opnieuw Almere dat dreigend werd. Anas Tahiri nam na een hoekschop een afvallende bal heel fijn op de schoen, maar via de lat verdween de bal over het doel.

De frustratie liep steeds hoger bij Willem II, wat leidde tot overtredingen, gele kaarten en zelfs rood voor assistent-trainer Kristof Aelbrecht.

Maar de stemming sloeg compleet om door die ene uithaal van Fatah. De buitenspeler is gehuurd van het Franse Troyes, dat deel uitmaakt van de City Football Group. In de voorbereiding mocht Fatah zelfs even meedraaien bij Manchester City, het vlaggenschip van die samenwerking tussen diverse clubs.

Wellicht deed de 20-jarige jeugdinternational van Zweden daar de inspiratie op voor zijn beslissende schot in Almere. Op snelheid dribbelend richting de zestien had hij aan een snelle blik genoeg om de kruising te vinden en vuurde de bal via de onderkant van de lat binnen: 0-1.