Vliegtuig met ruim honderd Nederlanders uit Libanon geland in Eindhoven

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is even voor 21.00 uur geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel had 185 mensen aan boord, onder wie meer dan honderd Nederlanders en hun familieleden. Daarnaast vlogen onder meer Belgen, Ieren en Finnen mee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 500 aanmeldingen gehad voor twee repatriëringsvluchten. Niet iedereen kan mee. "We kijken altijd eerst hoeveel Nederlanders mee kunnen en mee willen, of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze goede documenten hebben", zei secretaris-generaal Christiaan Rebergen van Buitenlandse Zaken.

Niet iedereen mee

Er zijn ook mensen die zich hadden aangemeld, maar ondertussen een andere manier hebben gevonden om Libanon te verlaten. Morgen is er een tweede Nederlandse repatriëringsvlucht. Of er nog een komt, hangt af van de omstandigheden", zei Rebergen. Zoals het er nu naar uitziet vertrekken ook na morgen nog commerciële vluchten uit Libanon.

Het toestel waarmee de Nederlanders zijn teruggebracht is een militaire versie van de A330. Dat toestel is ook geschikt voor vrachtvervoer en het bijtanken van andere toestellen in de lucht. Nederland deelt negen van dit soort toestellen met een aantal NAVO-landen.

Verzamelen

De Nederlanders moesten zich vanochtend verzamelen op de luchthaven van Beiroet. Daar werden ze opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel en medewerkers van het Snel Consulair OndersteuningsTeam (SCOT). Dat is een team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat wordt ingezet als een groot aantal Nederlanders hulp nodig heeft.

Tineke Boerendans woont al 22 jaar in Beiroet. Correspondent Daisy Mohr volgde haar vanuit haar huis tot aan het vliegveld: