Ruim honderd Nederlanders terug uit Libanon, vandaag tweede repatriëringsvlucht

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is even voor 21.00 uur geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel had 185 mensen aan boord, onder wie meer dan honderd Nederlanders en hun familieleden. Daarnaast vlogen onder meer Belgen, Ieren en Finnen mee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 500 aanmeldingen gehad voor twee repatriëringsvluchten. Niet iedereen kan mee. "We kijken altijd eerst hoeveel Nederlanders mee kunnen en mee willen, of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze goede documenten hebben", zei Christiaan Rebergen, de hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken.

Blijdschap bij hereniging met de familie, maar ook zorgen over de achterblijvers: