Bloemendaal naar finaleronde Euro Hockey League na 3-0 zege op Mannheimer

In Mannheimer trof Bloemendaal, koploper in de Tulp Hoofdklasse, de regerend kampioen van Duitsland. Mannheimer heeft daarnaast de beschikking over Gonzalo Peillat, een geboren Argentijn die enkele jaren geleden de Duitse nationaliteit aannam.

Strafcornerspecialist

Nederlandse hockeyvolgers kennen de 32-jarige Peillat nog van zijn tijd bij HGC, waar hij twee jaar speelde. Maar Peillat staat vooral bekend als onbetwiste strafcornerspecialist, die donderdag op die manier drie doelpunten voor zijn rekening nam in het EHL-duel met HC Wien (8-0 winst).

Bloemendaal had het geluk dat Mannheimer er niet in slaagde die aanvalsdrift een vervolg te geven. Het had in de eerste helft weinig te duchten van de tegenstander, maar kwam zelf ook niet door de stugge Duitse defensie.