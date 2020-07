Bijna 5000 vergoedingen toegekend om NS-transporten WOII

Ongeveer duizend verzoeken werden afgewezen, bijvoorbeeld omdat bewijzen of gegevens ontbraken. Andere verzoeken zijn nog in behandeling.

Na gesprekken met nabestaanden besloot de NS in 2018 over te gaan tot het uitkeren van vergoedingen. Over de beste manier om dit uit te voeren, gaf de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS vorig jaar advies.

Ook aan een ander advies heeft de NS concreet invulling gegeven, meldt de commissie. Zo start het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD een vooronderzoek naar onder meer de transporten van de NS.

Uitgezocht wordt of er meer kennis nodig is over de rol van het vervoersbedrijf in de Tweede Wereldoorlog.

5 miljoen

Eerder werd al bekend dat de NS 5 miljoen euro geeft aan de herinneringscentra Kamp Westerbork, Kamp Vught en Kamp Amersfoort en het Oranjehotel.

Eind februari meldde de commissie dat binnen een half jaar 32 miljoen euro is toegekend aan 4000 aanvragers.

Het spoorwegbedrijf vervoerde tijdens de Duitse bezetting ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort. Het overgrote deel werd daarna gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor.

Geroofd geld

De NS liet de treinen rijden in opdracht van de bezetter, bracht elke rit in rekening en werd door de Duitsers betaald met geld dat van de slachtoffers was geroofd.

Tot 5 augustus kunnen er nog aanvragen worden ingediend bij het speciale digitale loket van de NS-commissie. Dan is het loket exact een jaar open geweest.