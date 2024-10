Thailand probeert olifanten te redden na overstromingen

Ongerust

In video's op Facebook is te zien dat de kudde door het water rent en luid trompettert. De oprichter van het Elephant Nature Park is ongerust. "We weten niet hoeveel olifanten het zullen overleven, maar we gaan terug om ze te helpen", zegt hij. Minstens één olifant is omgekomen.

In een van de filmpjes is te zien dat een olifant op achterstand van de kudde moet volgen. Volgens de opzichter is het dier blind aan beide ogen.

De andere olifanten lijken de blinde soortgenoot te roepen zodat hij hen kan volgen: