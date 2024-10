Senegal komt zorgpersoneel tekort, jonge artsen gaan liever naar Frankrijk

"In Frankrijk kunnen we tenminste een goed leven opbouwen," zegt Mandiaye Faye, een zesdejaars geneeskundestudent die later oncoloog wil worden. Hij wijst op de hoge verwachtingen die zijn familie van hem heeft: zij willen dat Faye, als oudste zoon, op den duur zijn ouders gaat onderhouden.

"De keuze is snel gemaakt", vult zevendejaars Fleur Kona aan. "Geneeskunde is dan wel een passie en zo, en het is niet zo dat we niet graag in onze eigen landen blijven: we houden van onze afkomst. Maar als we willen slagen in het leven, kunnen we niet anders."