Sabalenka verliest na vijftien zeges weer eens, opnieuw is Muchová kwelgeest

Karolína Muchová heeft in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Peking een einde gemaakt aan de zegereeks van Aryna Sabalenka. De Tsjechische won met 7-6 (5), 2-6, 6-4 van de nummer twee van de wereld, die vijftien duels op rij gewonnen had.

Dat het uitgerekend Muchová was die Sabalenka's serie wist te stoppen, mocht geen verrassing genoemd worden. De Tsjechische, een maand geleden nog halvefinaliste bij de US Open, had ook de laatste twee duels met de Belarussische - beide in 2023 - gewonnen.