Zeilers Groot-Brittannië uitdager Nieuw-Zeeland in America's Cup

Groot-Brittannië heeft zich voor het eerst sinds 1964 geplaatst voor de finale van de America's Cup, een zeilwedstrijd die voor het eerst in 1851 werd gehouden en door velen wordt beschouwd als het oudste internationale sportevenement.

De Britten versloegen in de eindstrijd van de voorronde de Italiaanse boot en mogen daarom titelhouder Nieuw-Zeeland uitdagen. De strijd om de felbegeerde 'Auld Mug', de trofee die nog nooit in Britse handen is geweest, begint later deze maand in Barcelona.

Schipper Ainslie

De Britse boot, gebouwd dankzij de inbreng van miljardair Jim Ratcliffe en met de hulp van het Formule 1-team van Mercedes, staat onder leiding van Sir Ben Ainslie. De 47-jarige schipper werd na zijn zilver in 1996 vier keer op rij olympisch kampioen en is daarmee de succesvolste olympische zeiler ooit.