Hierom gaan dierenvideo's vaak viraal op sociale media

Wie TikTok of Instagram opent, kan er zeker op Werelddierendag niet omheen: duizenden video's van dieren, de ene nog zoeter dan de andere. Ook de afgelopen maanden gebeurde het geregeld dat dieren viraal gingen op sociale media. Wat is het geheim achter het succes van Pesto de pinguïn, dwergnijlpaard Moo Deng en Sunny de bulldog? "Wezentjes met ronde vormen werken online heel goed", aldus UvA-docent Maarten Reesink, gespecialiseerd in mens-dierrelaties.

De uit de kluiten gewassen pinguïn Pesto in Australië is een van de dieren die de afgelopen weken volop rondgingen op sociale media. Het pinguïnkuiken van negen maanden oud en 21 kilo trekt in het aquarium van Melbourne veel bekijks. Op TikTok zijn video's te vinden van een heen en weer waggelende Pesto. Een aantal video's kreeg meer dan drie miljoen likes.

Of neem het jonge dwergnijlpaardje Moo Deng in Taiwan, waarvan de video's miljoenen keren werden bekeken. Ook Nederland kent zulke voorbeelden. De bulldog Sunny ging viraal nadat hij in Amsterdam had "gepraat" tegen voorbijgangers in het openbaar vervoer en een livestream van zeehonden in Pieterburen ging deze zomer als een raket in Japan.

Moo Deng is razend populair in Taiwan en daarbuiten: