Van de Zandschulp komt in Shanghai net tekort tegen Etcheverry

Botic van de Zandschulp is er bij het masterstoernooi in Shanghai niet in geslaagd de derde ronde te halen. De jarige nummer 67 van de wereld (29) speelde een prima pot tegen Tomás Etcheverry (ATP-37), maar liet in de ruim drieënhalf uur vergende partij te veel kansen onbenut: 6-7 (5), 6-3, 5-7.

Tallon Griekspoor zit nog wel in het toernooi. Hij speelt morgen in de tweede ronde tegen de Australiër Jordan Thompson.

Etcheverry begon de partij met een lovegame, maar zijn volgende opslagbeurt leverde hij met drie onnodige fouten op rij in bij Van de Zandschulp. Die was dat voordeeltje een game later, ondanks een 40-15 voorsprong, alweer kwijt tegen de Argentijnse vechtjas, die vervolgens na 0-40 met de schrik vrijkwam.

Die gang van zaken was tekenend voor het geringe krachtsverschil tussen beide spelers, die elkaar in juli op het gravel van Gstaad ook al drie sets lang bezighielden. De 25-jarige Etcheverry trok in Zwitserland ook aan het langste eind.

Hard gelag

Van de Zandschulp moest op 2-3 nog een breekpunt wegwerken, maar daarna stevende de eerste set in hoog tempo op een tiebreak af. Daarin kwam de Veenendaler nog terug van een vroege mini-break, maar brak een te passief gespeelde rally op 4-5 hem op. Etcheverry profiteerde optimaal en liet de mini-break niet nog eens verdampen.