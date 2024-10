In Rusland is een Nederlandse man opgepakt vanwege het slaan van een politieagent. Dat meldt het Russische persbureau RIA. De aanleiding zou onenigheid over een omgevallen verkeersbord zijn geweest.

De man, wiens naam nog onbekend is, zou de agent in zijn gezicht geslagen hebben in de buurt van Smolenskaya, een metrostation in het centrum van Moskou.

De Russische autoriteiten hebben een strafzaak geopend. Meer details ontbreken nog.