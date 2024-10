Eindelijk bekend waar Van Gogh 'Populierenlaan bij zonsondergang' maakte

Ook probeerden Zijp en Verbraak te achterhalen wanneer Van Gogh het schilderij had gemaakt. "Om te beginnen kun je zien dat de bomen kaal waren, dus het was in de herfst." Olson berekende dat de afgebeelde zonsondergang zich rond half november voordeed. Uit gegevens van het KNMI bleek dat de kunstenaar het op 13 of 14 november geschilderd moest hebben, want alleen toen was het niet bewolkt.

De twee sterrenkunde-amateurs probeerden ook om de zon te fotograferen in de Weverstraat. "Dat is gelukt, alleen op 9 november, en toen stond de zon eigenlijk nog iets te hoog", zegt Verbraak. "Maar het is moeilijk om zo'n foto te maken, want het moet natuurlijk niet bewolkt zijn."