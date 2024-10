Barbecuen met de bondscoach, vlak voor WK gravel: 'Is er nog een tactiek?'

Hoewel er zaterdag en zondag zal worden gestreden om de regenboogtruien, is de sfeer bij gravelwielrennen anders dan bij een WK op de weg.

"Gravel gaat eigenlijk een beetje terug naar de basis, wat we bij junioren ook deden. Zelf de fietsen achter in de bus en met z'n allen naar de start toe, nummer halen en koersen. Het is weer een beetje simpel", zegt voormalig Ronde van Vlaanderen- en Parijs-Roubaix-winnaar Niki Terpstra.

Terpstra, die na zijn profcarrière op de weg het gravelcircuit in dook, geniet ook juist van die sfeer eromheen. "Ik denk dat hij echt wel een Nederlandse pionier is", zegt hij over bondscoach en vriend Ten Dam. "Hij heeft het ontdekt in Amerika, het gravelracen, en heeft het een beetje naar Europa gebracht."

"Hij probeert een beetje die relaxte sfeer mee te nemen op de fiets: fanatiek en daarna lekker relaxed, zoals hier met een barbecue."

Wildcards voor wegprofs

Maar de sport is de afgelopen jaren wereldwijd ook professioneler geworden. Door het jaar heen zijn er onder de vlag van internationale wielerunie UCI wedstrijden waar renners zich kunnen kwalificeren voor de WK. Aan die wedstrijden doen vaak vooral gespecialiseerde gravelrenners mee, maar voor de wegprofs zijn de WK aan het einde van het seizoen ook interessant. Zij kunnen via een wildcard meedoen en zijn dan ook vaak meteen topfavoriet, zoals Van der Poel dit jaar.