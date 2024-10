Ook Den Haag wil uitgeprocedeerde asielzoekers zelf gaan opvangen

De gemeente Den Haag wil opvang gaan organiseren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is besloten in de Haagse gemeenteraad, net nu het kabinet heeft aangekondigd te stoppen met het financieren van de zogenoemde bed-bad-brood-regeling.

Den Haag had zo'n opvang nog niet, maar wil nu "samen met de regio haar verantwoordelijkheid pakken", zei fractievoorzitter Judith Klokkenburg (Christenunie/SGP). Haar partij diende een motie in om de mogelijkheden voor lokale opvang te onderzoeken en die is aangenomen.

De bed-bad-brood-regeling krijgt vanaf volgend jaar geen subsidie meer van de rijksoverheid. Minister Faber van Asiel en Migratie heeft gezegd dat ze wil inzetten op "terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang".

Dilemma

In een bed-bad-brood-opvang worden asielzoekers die terug moeten naar hun thuisland op sobere wijze opgevangen. Daarmee wordt voorkomen dat ze op straat gaan rondzwerven en mogelijk overlast veroorzaken terwijl ze wachten op terugkeer. Vijf gemeenten bieden op dit moment zulke opvang: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht en Rotterdam.

Het stoppen van de financiering van het rijk leidt bij deze gemeenten tot een dilemma: de opvang per 1 januari zelf gaan betalen of de deuren sluiten. Rotterdam besloot tot dat laatste. Verantwoordelijk wethouder Achbar (Denk) dringt bij het rijk aan op een gepaste oplossing, maar zegt dat de verantwoordelijkheid voor financiering van de opvang niet bij de gemeente ligt.

De andere vier gemeenten denken daar anders over. Zij gaan na 1 januari zelf verder met de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers. "Wij willen mensen niet zonder enig perspectief op straat hebben", zei de Groningse burgemeester Koen Schuiling daarover. "Want dan kan men werkelijk geen kant meer op, letterlijk en figuurlijk. Dat moet je niet willen."

Aanzuigende werking

Ook Haagse gemeenteraadsleden denken dat het stoppen van de landelijke financiering de problemen in de steden alleen maar groter maakt. CU/SGP-raadslid Klokkenburg: "Als mensen onder de radar verdwijnen, is het veel moeilijker om hen te helpen met het terugkeren naar het land van herkomst."

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse coalitie, is kritisch op de motie en stemde tegen. Raadslid Rachid Guernaoui vreest dat het opzetten van een bed-bad-brood-opvang een aanzuigende werking heeft en dat meer asielzoekers naar Den Haag komen, schrijft Omroep West. "En gaat Den Haag nu elk kabinetsbesluit niet uitvoeren?", vroeg hij zich af in de raad.

Daarop zei Klokkenburg geen lak te hebben aan landelijke regelgeving. "Maar wij hebben straks te maken met mensen die op straat belanden. Mensen die hier verblijven, moeten we op een humane manier behandelen."