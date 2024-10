Schouten opvallende afwezige in Oranje-selectie, Maatsen en Wieffer terug

Bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen (Aston Villa) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) opgenomen in de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag 11 oktober in Boedapest) en Duitsland (maandag 14 oktober in München). Zij ontbraken in de voorselectie.

Door de namen van Jerdy Schouten, Jurriën Timber, Joey Veerman, Wout Weghorst en Jan Paul van Hecke, die vorige maand als invaller in het thuisduel met Duitsland (2-2) zijn interlanddebuut maakte, ging juist een streep.

Blessure Schouten

Van de laatste vier was al bekend dat ze met fysiek ongemak kampen. Schouten speelde dinsdag de volle negentig minuten in het Champions League-duel tegen Sporting Portugal, maar kwam met een lichte kwetsuur uit de strijd.

Nathan Aké (Manchester City) was vanwege een blessure al niet opgenomen in de voorselectie, terwijl Memphis Depay, die zijn vizier nog altijd gericht heeft op Oranje-topscorer Robin van Persie (46 om 50 goals), wegens zijn recente overgang naar het Braziliaanse Corinthians in de wachtkamer plaats moest nemen.