Vanavond op tv: Op de vlucht voor Israël • Maanden geen trein, Zeeland boos

Vertrek uit Beiroet

Een defensievliegtuig haalt vandaag Nederlandse burgers op uit Libanon. De situatie is daar erg onzeker vanwege de Israëlische inval in het land. Ondertussen kiezen veel Libanezen ook voor vertrek naar het buitenland. Verslaggever Zainab Hammoud is in Beiroet waar rijkere inwoners met cruiseboten het land proberen te verlaten. We spreken haar over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.