Ook Nederland repatrieert uit Libanon: 'Zo snel mogelijk op het vliegtuig'

Nederlanders die straks inchecken voor hun vlucht, kunnen zich melden bij de Nederlandse vlag die op het vliegveld hangt. Daar lopen ook mensen rond met oranje hesjes, die de Nederlanders helpen inchecken. "We kijken daar of alles in orde is", vertelt Mollen. "En als dat vliegtuig er eenmaal is, helpen we ze zo snel en veilig mogelijk om op het vliegtuig te komen."

Morgen nog een kans

Wie vandaag niet mee kan met het Nederlandse toestel heeft morgen mogelijk nog een kans: ook dan vertrekt er een vliegtuig vanuit Nederland voor de repatriëring. Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders er dan op de vlucht zitten. Volgens de ambassade gaan er ook nog commerciële vluchten, al zitten die wel snel vol.

De verwachting is dat het vliegtuig dat vandaag naar Beiroet gaat in de loop van de middag aankomt en anderhalf uur daarna weer vertrekt naar Nederland. In de loop van de avond moet het toestel terug in Nederland zijn.

Ondanks de dreigende situatie in het land, zijn er ook Nederlanders die blijven. "Dat verschilt per persoon, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen huis en haard wil verlaten en bijvoorbeeld ook huisdieren wil achterlaten. Want die mogen niet mee op de vlucht", aldus de ambassadeur.

Nieuwsuur sprak met Nederlanders die twijfelen of ze gebruik moeten maken van de repatriëringsvluchten: