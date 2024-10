CNV blaast stakingen vroegpensioen af, FNV beslist vanavond

De voorgenomen stakingen tussen 14 en 20 oktober voor het behoud van het vroegpensioen gaan mogelijk niet door. Vakbond CNV schort de stakingsplannen op en vakbond FNV bespreekt vanavond met de stakingsleiders of zij zich hierbij aansluiten.

Volgens het CNV geven de gesprekken over een nieuwe vroegpensioenregeling met het ministerie en werkgevers voldoende vertrouwen. "Op dit moment vinden er constructieve gesprekken plaats tussen de sociale partners en de minister van Sociale Zaken," zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Het FNV wil nog geen mededelingen doen over de inhoud van de gesprekken, maar zegt wel dat er vanavond met de stakingsleiders wordt gesproken over de voortgang ervan. Als daaruit blijkt dat er voldoende vertrouwen is, worden de stakingen opgeschort tot 1 december.