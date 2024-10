Uitspraak Diarra-rechtszaak: enkele transferregels FIFA in strijd met EU-wetgeving

Enkele FIFA-regels rondom contracten en transfers in het voetbal zijn in strijd met wetgeving in de Europese Unie. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vrijdagochtend gezegd in een uitspraak over de zaak rond oud-voetballer Lassana Diarra en de FIFA.

"De regels in kwestie belemmeren het vrije verkeer (binnen de EU, red.) van profvoetballers die hun carrière willen voortzetten door bij een nieuwe club te gaan werken", lichtte rechters in Luxemburg toe in een verklaring.

De zaak-Diarra speelt al sinds 2014 en belandde na jaren van procedures via de Belgische rechtbank bij het EU-hof. De zaak draait om een geschil tussen de Franse oud-voetballer Diarra en wereldvoetbalbond FIFA die, volgens de voetballer, hem verhinderd zou hebben om bij een nieuwe club aan de slag te gaan nadat zijn contract met zijn oude club was beëindigd wegens contractbreuk.

Volgens het Hof zijn de huidige regels bij contractbreuk er te veel op gericht om spelers en clubs af te schrikken. Sommige FIFA-regels kunnen gerechtvaardigd worden, omdat ze een zekere mate van stabiliteit bij de clubs garanderen, maar de regels gaan hier te ver in.

De FIFA zal door de uitspraak van de EU de regels over de contracten en transfers van profvoetballers, althans in Europa, waarschijnlijk moeten aanpassen. Wat de exacte consequenties voor het transfersysteem in Europa zullen zijn, is nog onduidelijk.

Het Hof van Justitie velt geen afsluitend oordeel, het is nu aan de Belgische rechtbank, waar Diarra de zaak aanspande, om de uitspraken van het Hof mee te nemen in een verder vonnis.

Bosman-arrest 2.0?

De voetbalwereld volgt de zaak-Diarra met grote interesse, omdat vooraf ingrijpende veranderingen voor het internationale transfersysteem werden verwacht. Vergelijkingen met het Bosman-arrest, dat in 1995 de verhoudingen in het voetbal drastisch veranderde, werden al gemaakt. Men sprak daarom al van het 'Bosman-arrest 2.0'.