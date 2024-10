Man (84) overleden na val in openstaande put in parkeergarage

Een 84-jarige man uit 's-Gravenzande in het Westland is overleden, nadat hij in een openstaande put was gevallen in een parkeergarage. In de put stond water en de man kon er zelf niet uit komen, zegt een woordvoerder van de politie.

Dat gebeurde gisteravond tussen 18.00 en 19.00 uur, schrijft Omroep West. Het gaat om de parkeergarage van een appartementencomplex. De put bevindt zich aan de onderkant van de helling waar auto's de garage in- en uitrijden en lag open.

"Het gaat om een drainageput", zegt een woordvoerder van de brandweer. "De man was daar iets aan het doen en is voorover gevallen." Wat de man daar precies deed, is onduidelijk. Het is ook niet bekend of de man een bewoner was van het appartementencomplex.

Noodlottig ongeval

Verschillende diensten schoten te hulp en haalden de man uit de put. "We hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten", zegt de brandweerwoordvoerder. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en doet geen verder onderzoek naar de zaak.