Mourinho prijst Twente: 'Ik geef ze wél credits, goed punt tegen goed team'

Ook over Twente-coach Joseph Oosting was Mourinho lovend. "Hij is een goede coach en zijn team is ook goed op de counter. Bij 1-0 waren we in de problemen en we moesten scoren, maar we moesten ook opletten voor een tweede goal. We controleerden dat goed, vooral qua balbezit. We waren in gevaarlijkere posities in de tweede helft. Het was een goede wedstrijd. Als ik geen coach was, had ik er als neutrale toeschouwer van genoten."

"Ze hebben maar twee punten, maar wel tegen Fenerbahçe en Manchester United. Ze hebben wedstrijden die ze kunnen winnen en waardoor ze zich kunnen kwalificeren. Het is een goed team."

Tadic uitgefloten

Tadic was dus trefzeker tegen zijn oude club, waar hij tussen 2012 en 2014 speelde. De Serviër werd wel een beetje uitgefloten, maar dat liet de spits koud.

"Geen probleem voor mij. Dit is voetbal en daar horen emoties bij. Ik versta het soms, alleen fans moeten niet vergeten dat Twente 15 miljoen euro kreeg toen ik naar Southampton ging."