Staking in havens VS opgeschort, vakbond sluit voorlopige deal

De grote staking van havenpersoneel langs de Amerikaanse oostkust en in de Golf van Mexico is opgeschort. Tienduizenden medewerkers hadden dinsdag het werk neergelegd, omdat de vakbonden en rederijen het niet eens konden worden over nieuwe arbeidscontracten. Inmiddels is er een overeenkomst bereikt, meldt de vakbond International Longshoremen's Association (ILA).

De bond heeft volgens Amerikaanse bronnen een voorlopige deal gesloten over een loonsverhoging van 62 procent over een periode van zes jaar. De vakbond had aangedrongen op een verhoging van 77 procent.

De staking is nu opgeschort tot halverwege januari, dan moet de overeenkomst verder zijn uitgewerkt. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over hoe banenverlies door automatisering kan worden voorkomen.

Wachtende schepen

Aan de staking deden ruim 45.000 medewerkers in 36 havens mee, waaronder die van Boston, New York en Houston. Het was de eerste staking in tijden: de vorige staking van de vakbond was in 1977.

Ongeveer de helft van de zeevracht in de VS werd erdoor getroffen. Containers met auto's, kleding en levensmiddelen bleven op de kade of in schepen staan. Op dit moment liggen nog zo'n 54 schepen buiten de havens te wachten om gelost te worden. Daardoor kan het nog enige tijd duren voordat de scheepvaart weer op gang komt.

Vrees voor gevolgen

In Nederland werd gevreesd voor de gevolgen van de staking. "Als de staking een week duurt zal de impact beperkt blijven voor de rest van de wereld, maar als het langer gaat duren, zal er zeker impact zijn", zei econoom Rico Luman van ING eerder tegen NOS.

Ook de haven in Rotterdam hield rekening met de staking, maar omdat die nu korter dan een week duurde, had het geen gevolgen voor de goederen die verscheept moeten worden, aldus persbureau ANP.

President Joe Biden reageerde opgelucht op de onderhandelingsovereenkomst. "Collectieve onderhandelingen zijn cruciaal voor het opbouwen van een sterkere economie van binnenuit en onderop", aldus Biden tegen ABC News.