Biden laat zien dat hij pandemie wel serieus neemt, terwijl cijfers in VS pieken

Met 'hem' bedoelt hij president Trump. Zijn regering wordt verweten de crisis te laks te hebben aangepakt. Adviezen van experts werden van begin af aan in de wind geslagen en wetenschappers die hem tegenspraken werden op een zijspoor gezet. Ondertussen piekt het aantal nieuwe besmettingen in 43 staten, meldt het gerenommeerde Johns Hopkins I nstituut .

Tot grote zorgen van de mensen die staan te wachten in een lange rij bij de coronateststraat in Washington D.C.. "Dit komt door het optreden van onze regering. Dat was enorm inconsistent. Het is frustrerend", reageert een man met een bontgekleurd mondkapje. En een oudere vrouw: "Het was een nachtmerrie. Corona werd gewoon genegeerd. Mensen gingen dood, door hem."

In de VS ging het afgelopen weken alleen over de verkiezingen. Maar de discussie die ontstond naar aanleiding van de massale straatfeesten toen de uitslag bekend werd maakte duidelijk dat het land nog steeds met een pandemie worstelt: maandag passeerde het aantal positieve gevallen in Amerika de tien miljoen. Het virus heeft al aan bijna 240 duizend Amerikanen het leven gekost.

Amesh Adalja van het Johns Hopkins Instituut is een expert op gebied van infectieziekten en pandemieën en is enthousiast over het aangestelde team: "De wetenschappers hebben elk hun eigen expertise en de meeste van hen ken ik persoonlijk. Daar heb ik vertrouwen in."

Volgens Adalja is het belangrijk dat Biden nu al moreel leiderschap toont, ook al is hij nog niet beëdigd. "President Trump zit nog een paar weken in het ambt, maar Biden moet zich nu al tot het Amerikaanse volk richten. Corona wordt straks namelijk zijn probleem."

Iets waar Biden herhaaldelijk op gehamerd heeft is het dragen van mondkapjes. "Ik smeek u, draag een masker", zei de oud vice-president gisteren nog. "We kunnen tienduizenden levens besparen als iedereen dat doet. Geen Democratische of Republikeinse levens, maar Amerikaanse levens."

Epidemioloog Adalja verwacht dat Biden en zijn team zullen aansturen op een landelijke mondkapjesplicht. Maar zoiets is lastig door te voeren, omdat elke staat in Amerika weer zijn eigen regelgeving kent. "Normaal gesproken ligt dit bij staten en counties zelf, maar Biden en het coronateam zullen dit vanuit de federale overheid wel willen stimuleren."

Mondkapjesplicht

Zouden de Amerikanen die geduldig in de rij staan voor een coronatest zo'n mondkapjesplicht toejuichen? "Het werkt alleen als we dat allemaal doen", knikt een vrouw bij testlocatie Judiciary Square, een plein omgeven door overheidsgebouwen. Een andere dame, die zich net samen met haar man heeft laten testen, reageert wat verontwaardigd: "Ik draag zelfs een mondkapje als ik de planten water geef. We volgen de regels, maar sommige mensen willen dat gewoon niet. Je snapt het niet."

In Washington D.C., een van de meest Democratische steden van het land, lijkt het dragen van mondkapjes geen discussiepunt te zijn. Bijna iedereen draagt ze. In openbare gebouwen en de sportschool is het verplicht, en buiten als je geen afstand kunt houden. Veel mensen dragen zelfs mondkapjes tijdens het hardlopen, ook als er niemand in de buurt is.

Hoe anders is dat in sommige andere delen van het land. "Ik was vorige week in Ohio en daar had niemand een mondkapje op. Niemand, zelfs de politie niet", baalt een man met Biden-Harris-mondkapje op. "Daar was ik degene die raar werd aangekeken."

Strijd tegen het virus

Amerika is verdeeld als het gaat om de aanpak van corona. "Ik denk dat dat duidelijk is. Dat is ook terug te zien in de verkiezingsuitslag", zegt een vrouw die bovenop haar masker nog een spatscherm draagt. "Daarom ben ik zo blij dat de wetenschap weer leidend wordt voor onze regering."

Amerika moet weer verenigd worden in de strijd tegen het virus. De mensen in de wachtrij zijn voorzichtig optimistisch over de nieuwe koers die Biden en zijn corona task force in willen slaan. "Als iemand het voor elkaar kan krijgen is het Biden." En een ander: "Of ik me zorgen maak? In ieder geval minder dan een week geleden."