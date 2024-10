Wekdienst 4/10: Nederlanders terug uit Libanon • Vrouwelijke scheidsrechter debuteert

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op het vliegveld in Eindhoven landt vanavond een toestel met Nederlanders die worden teruggehaald uit Libanon. Honderden mensen hebben zich aangemeld, maar het is onduidelijk hoeveel van hen met het vliegtuig mee kunnen.

In Amsterdam wordt de Bijlmervliegramp herdacht. Het is 32 jaar geleden dat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op twee flats. Onder andere burgemeester Femke Halsema spreekt nabestaanden toe.

Voor het eerst fluit een vrouw een wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal voor mannen. Shona Shukrula fluit de wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie.

Bondscoach Ronald Koeman maakt bekend welke voetballers in de definitieve selectie zitten voor de komende wedstrijden van het Nederlands Elftal. In de Nations League speelt Oranje op 11 oktober gespeeld tegen Hongarije en op 14 oktober tegen Duitsland.

Wat heb je gemist?

Het dodental van orkaan Helene blijft oplopen. Inmiddels zijn er 215 doden gemeld. Daarmee is Helene de dodelijkste orkaan die de VS trof sinds Katrina in 2005. Afgelopen week trok de orkaan vanuit de Golf van Mexico over zes staten. Huizen en wegen werden weggespoeld door de zware regens of werden bedolven bij aardverschuivingen.

Met sommige afgelegen gebieden is nog altijd geen contact gelegd, waardoor het nog niet duidelijk is hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. De verwachting is dan ook dat het dodental nog verder zal oplopen.

Ander nieuws uit de nacht:

VK geeft strategische Chagos-eilanden aan Mauritius: Groot-Brittannië geeft zijn laatste overzeese gebiedsdeel in Afrika op, met onder meer de strategisch gelegen luchtmachtbasis op Diego Garcia.

Agenten VS veroordeeld voor fatale mishandeling zwarte verdachte: de drie werden schuldig bevonden voor beïnvloeding van getuigen. De zaak werd in de VS in een adem genoemd met andere gevallen van politiegeweld tegen zwarte burgers, zoals George Floyd.

België roept pauselijke nuntius op het matje vanwege abortus-uitspraken: Franciscus noemde abortusartsen huurmoordenaars. "Absoluut onaanvaardbaar", vindt premier De Croo.

En dan nog even dit:

Het was gisteren 450 jaar geleden dat Leiden werd bevrijd van de Spanjaarden: het Leidens Ontzet. Daarom stonden mensen traditiegetrouw al vroeg in de rij om haring en wittebrood te kopen.