Stort transfersysteem vandaag in? Bosman-arrest 2.0 kan voetbalwereld overhoop gooien

Intussen had het Belgische Sporting Charleroi zich met interesse gemeld bij de voetballer, die zijn vastgelopen carrière graag nieuw leven in wilde blazen. Maar FIFA-regels maakten een overstap onmogelijk - of op zijn minst risicovol voor Charleroi. De club riskeerde transfersancties en aansprakelijkheid voor de miljoenenboete van Diarra.

Charleroi vroeg de FIFA of het van die aansprakelijkheid af kon komen, maar de wereldvoetbalbond was duidelijk: nee. Charleroi zag af van de koop. Diarra zat ingesloten.

Daarom stapte de voetballer, gesteund door de internationale spelersvakbond FIFPro, naar een Belgische rechter. De aanklacht: de FIFA had Diarra geen miljoenenboete mogen opleggen en de FIFA belemmerde Diarra om bij een andere club aan het werk te gaan.

Na jaren in rechtszalen en andere procedures belandde de zaak bij het Hof van Justitie.

Waarom is de zaak-Diarra relevant voor het internationale transfersysteem?

In de transferwereld, waar clubs zijn gebonden aan die FIFA-regels, ligt in het spel van contractonderhandelingen en transferbedragen nu veel macht bij de clubs en minder bij de spelers. Profvoetballers hebben zelf niet het recht om eenzijdig hun arbeidscontract op te zeggen - zoals andere werknemers in Europa dat wel hebben.

De uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak-Diarra gaat over die FIFA-regels rondom contracten. En daarmee ook over de arbeidsrechten van profvoetballers wereldwijd.

Volgens de advocaten van de voetballer worden de Europese rechten over mededinging en vrij verkeer van personen in Europa geschonden. De FIFA-regels zouden die rechten in de weg staan.