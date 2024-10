Helene dodelijkste orkaan sinds Katrina, nog geen contact met honderden getroffenen

Het dodental van de orkaan Helene is opgelopen tot 215. Daarmee is de orkaan officieel de dodelijkste die de VS trof sinds Katrina in 2005. Bij die orkaan kwamen in de omgeving van New Orleans circa 1200 mensen om.

De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen. Doordat er een week na de orkaan nog geen contact is met sommige afgelegen gebieden, is het nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. Een officieel aantal vermisten is er niet, maar met honderden mensen is er nog geen contact geweest.

Onder de doden is een tweeling van ruim een maand oud, de jongste slachtoffers. Beide jongens werden met hun moeder gedood toen hun woonwagen door een vallende boom werd geraakt. Het gezin durfde niet te evacueren met zulke jonge kinderen.

"Ik kreeg sinds hun geboorte elke dag foto's maar had nog niet de kans gehad om ze te bezoeken", zegt hun opa tegen persbureau AP. "Nu zal ik mijn kleinzonen nooit ontmoeten, vreselijk."

In South Carolina ontdekten hulpverleners een bejaard echtpaar dat in een omhelzing was omgekomen in bed. "Mijn opa hoorde blijkbaar de boom knakken en is toen over mijn oma gerold om haar te beschermen", redeneert hun kleinzoon.

Ezels

Helene trok afgelopen donderdag vanuit de Golf van Mexico over zes staten. De verwoesting was groot: huizen en wegen werden weggespoeld door de zware regens of bedolven onder aardverschuivingen, bomen braken af door de zware wind.

Nog altijd zitten bijna een miljoen mensen zonder elektriciteit, in grote delen van het rampgebied zijn telefoonverbindingen uitgevallen. Reddingswerkers proberen met helikopters of per ezel afgelegen gebieden te bereiken, soms met benodigdheden als babymelkpoeder, medicijnen of voedsel.

Er zijn 6700 reservisten uit zestien staten ingezet om te helpen. Daarnaast zijn er nog eens duizend militairen naar het gebied gezonden.

Steun

President Biden bezocht afgelopen dag het rampgebied met vicepresident Harris. Hij beloofde de staten te helpen met herstelwerkzaamheden.

"Dit gaat miljarden kosten. Niet tienduizenden dollars, niet miljoenen, niet een miljard, maar miljarden, omdat er zoveel staten zijn getroffen", zei hij in Georgia. "Maar ik wil jullie zeggen: ik zie het, ik hoor het, ik rouw met jullie en ik beloof dat ik jullie zal steunen."

Het orkaanseizoen gaat ondertussen door in de Atlantische Oceaan: Kirk is momenteel een orkaan van de vierde categorie en zou tot wateroverlast aan de Amerikaanse kust kunnen leiden, tropische storm Leslie lijkt vooralsnog geen overlast te zullen veroorzaken.