Duizenden demonstreren in Wenen tegen samenwerking FPÖ

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen mogelijke regeringsdeelname van de radicaal-rechtse partij FPÖ. Afgelopen zondag won de partij de parlementsverkiezingen.

De FPÖ haalde bijna 29 procent van de stemmen, waar de conservatieve ÖVP en de sociaaldemocratische partij SPÖ op respectievelijk 26 en 21 procent bleven steken.

Coalitievorming

Ondanks de verkiezingswinst wordt het waarschijnlijk lastig voor de FPÖ om een regering te vormen. De partij haalde namelijk lang niet genoeg stemmen voor een absolute meerderheid, waardoor een coalitie noodzakelijk is. Alleen de ÖVP heeft de mogelijkheid tot samenwerking nog opengehouden. Voorwaarde daarvoor is wel dat FPÖ-leider Kickl niet in die regering komt. Kickl zelf wil echter bondskanselier worden.

De demonstranten riepen de andere partijen op niet samen te werken met de FPÖ. Ze droegen protestborden met leuzen als "liever een pukkel dan Kickl". Ook werd Kickl als marionet van de Russische president Poetin afgebeeld. De FPÖ zet zich af tegen sancties tegen Rusland en steun aan Oekraïne.