Zeker 18 doden bij Israëlische aanvallen op Westelijke Jordaanoever

In juli dit jaar stelde het Internationaal Gerechtshof in een niet-bindend advies vast dat de Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever in strijd is met het internationaal recht. Ook maakte Israël zich volgens de rechtbank schuldig aan rassenscheiding en apartheid.

Bekijk in de video hieronder wat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever betekent voor de bevolking: