Melania Trump benadrukt steun voor recht op abortus

Amerika-correspondent Rudy Bouma:

"Het is een oktoberverrassing die je vaak ziet in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Een onderwerp om de boel op zijn kop te zetten. Melania Trump was tot nu toe heel afwezig in de campagne. Ze was alleen even op de Republikeinse conventie. En nu dit.

Sommigen zien het als meesterzet, een manier om weifelende vrouwelijke kiezers alsnog naar de Republikeinen te trekken, maar het is vooral stomme verbazing die overheerst. Het is een enorm belangrijk verkiezingsthema, naast migratie en de gestegen prijzen is abortus heel groot.

Sinds duidelijk is geworden dat ook conservatieve vrouwen moeite hebben met de strenge wetgeving, zegt Trump tegen een landelijk verbod op abortus te zijn. Tot ontevredenheid van weer een ander deel van de achterban: de christelijke republikeinen zouden een landelijk verbod juist graag zien.

Het is een klap in het gezicht van Trump. Melania gebruikt het woord vrijheid, en dat woord is dé slogan van de democratische presidentskandidaat Kamala Harris. De uitspraak van Melania draagt niet bij aan de eenduidigheid van de Republikeinse boodschap."