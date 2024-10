Twente dicht bij tweede Europa League-stunt, maar Tadic helpt Fenerbahçe aan punt

Dat was een dreun voor Twente en het publiek in de Grolsch Veste, dat zich al verlekkerde bij het idee van een tweede Europa League-stunt op rij. Het lawaai kwam plots vooral uit de kelen van de 1500 Turkse fans in het uitvak.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Lammers probeerde een strakke voorzet vanaf rechts met een schot van achter zijn standbeen binnen te werken, maar dat lukte net niet.

Toch was doelpuntenmaker Vlap trots na de wedstrijd. "We hebben de club weer heel goed op de kaart gezet. De duels, aan de bal, het tempo, dat was allemaal goed. We hadden er alleen meer moeten maken."

De volgende Europa League-wedstrijd van Twente is weer tegen een tegenstander van formaat: Lazio.