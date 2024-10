Athletic Club krijgt taai AZ pas laat op de knieën in Europa League

Voetballen in het met bijna 54.000 gepassioneerde Basken gevulde elf jaar oude San Mamés, is geen sinecure. Ook AZ ervoer dat tegen de huidige nummer vijf uit La Liga, die deelname aan de Europa League had afgedwongen door de Spaanse beker de winnen, de eerste prijs in jaren voor Athletic.

Versterking middenveld

Om het middenveld te versterken had AZ-trainer Maarten Martens het elftal dat afgelopen zondag thuis tegen FC Utrecht (1-2) de eerste nederlaag van het seizoen had geleden, op één plek gewijzigd. Zico Buurmeester begon in de basis ten koste van Jayden Addai, waardoor AZ zonder een echte rechtsbuiten speelde.

De wedstrijd was amper begonnen of AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro zag al een harde uithaal van linksback Yuri Berchiche boven zich op de lat uiteenspatten. AZ antwoordde in de twaalfde minuut met een afstandsschot van Ruben van Bommel, dat met de nodige moeite werd gepareerd door Julen Agirrezabala, de tweede keeper van de thuisclub.