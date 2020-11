Polen en Hongarije kunnen Europese begroting nog torpederen

Meer geld voor wetenschappelijk onderzoek in Europa en voor een betere bewaking van de buitengrenzen. Dat is grofweg de uitkomst van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Europese Raad over de begroting voor 2021-2027. Vandaag is het overleg afgerond.

Vorige week bereikten de onderhandelaars al overeenstemming over het korten van subsidies voor landen die zich niet aan de regels van de rechtsstaat houden (lees: Polen en Hongarije).

In de zomer bereikten de Europese regeringsleiders tijdens een lange top in Brussel overeenstemming over de nieuwe begroting, inclusief het coronaherstelfonds van bijna 1800 miljard euro. Volgens de spelregels van de Europese democratie is ook de instemming van het Europees Parlement nodig. Aangezien de parlementariërs nogal wat veranderingen wilden (de wensen liepen op tot 39 miljard euro) is er de afgelopen maanden over het pakket nog flink onderhandeld.

Nieuw geld uit boetes en heffingen

De extra uitgaven worden betaald uit zogenoemde extra eigen middelen. Zo wordt gerekend met extra inkomsten uit boetes die bedrijven moeten betalen als ze de mededingingsregels overtreden. Maar er komt ook geld binnen via een CO2-heffing, en er komt een speciale digitax, een belasting op techbedrijven als Google, Apple en Amazon. Ook worden de inkomsten van de heffing op plastic gebruikt om de Europese begroting te financieren.

Het akkoord moet nu nog door het hele parlement worden goedgekeurd, waarna de regeringsleiders er ook nog hun zegen aan moeten geven. En daar zit een addertje onder het gras, want met name de Hongaarse premier Orbán heeft al laten weten dat hij met de nieuwe afspraken niet kan leven.

Hij dreigt zijn veto in te zetten, waardoor er geen nieuwe begroting zal zijn aan het eind van het jaar, maar ook geen coronaherstelfonds. Hongarije krijgt daarbij steun van Polen dat eveneens problemen heeft met de extra voorwaarden voor de rechtsstaat.

Correctie

De Belg Johan van Overtveldt (NV-A, Vlaamse nationalisten) die de onderhandelingen leidde namens het Europarlement was na afloop erg tevreden. "We hebben de besluiten van de regeringsleiders gecorrigeerd."

Ook Esther de Lange (CDA) is enthousiast. "De bal ligt nu bij de regeringsleiders, die moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het proces niet verder vertragen, want ondernemers en onderzoekers moeten aan de slag."

De Europese leiders beslissen tijdens hun top in december of ze met het aangepaste pakket kunnen instemmen.

