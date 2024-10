Hockeyers Bloemendaal verslaan Polo en staan in achtste finales Euro Hockey League

EHL live bij de NOS

Het duel tussen Bloemendaal en Mannheimer in de achtste finales van de Euro Hockey League is vrijdagavond live te zien via een stream op NOS.nl, in de NOS-app en op NOS Live. De stream begint om 19.55 uur en is via deze link te bezoeken.

Als Rotterdam zich ook plaatst voor de achtste finales, dan is die wedstrijd zondag vanaf 13.25 uur te volgen via deze link. Rotterdam speelt een dag eerder in de voorrondes tegen Plzen Litice uit Tsjechië.