Zangeres Nana Mouskouri, bijna 90, denkt nu echt aan stoppen

Zangeres Nana Mouskouri wil nog een paar concerten geven, maar daarna stopt ze definitief. Dat zegt ze in een interview met het Duitse blad Der Spiegel. Mouskouri wordt op 13 oktober 90 jaar.

"Ik doe nog een paar optredens en dan is het genoeg, denk ik", zegt de Griekse zangeres, die in Genève woont. Ze zegt niet te kunnen doen alsof ze nog jong is. "Ik wil mensen niet laten lijden. Ik heb het recht niet op het podium te gaan staan en slecht te zingen, zelfs als ik daarvoor applaus zou krijgen."

Mouskouri doet nog dagelijks oefeningen om haar stem goed te houden. Waar en wanneer haar afscheidsconcerten zullen zijn is nog niet duidelijk.

Comeback

Het is niet voor het eerst dat Mouskouri haar afscheid aankondigt. Zestien jaar geleden, in 2008, nam ze afscheid van het publiek met twee grote concerten in Athene, maar een jaar later maakte ze alweer haar comeback. Ze kon het optreden niet laten. "Het voelde alsof ik zou sterven als ik zou stoppen met zingen", zegt ze tegen Der Spiegel.

In de jaren die volgden nam ze nieuwe cd's op en in 2014 ging ze ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag opnieuw wereldtournee, waarbij ze ook Nederland aandeed.

Nieuw album

Ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag verschijnt nu een album waarin de muziek van een aantal van haar hits opnieuw is opgenomen. Haar stem is uit de oude opnames gehaald, omdat Mouskouri het niet zag zitten om af te reizen naar Londen. Het eindresultaat ontroert haar, omdat hete haar doet denken aan haar jonge jaren.

Mouskouri heeft meer dan 1500 liedjes opgenomen en zingt in het Grieks, Frans, Duits en Engels. Ze is bekend van nummers als The Three Bells, Quand Tu Chantes en Only Love.