United geeft 2-0 voorsprong weg, maar redt in blessuretijd punt tegen Porto

Manchester United heeft in een enerverende Europa League-ontmoeting met Porto met 3-3 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in het Estádio do Dragão een 2-0 voorsprong, verloor aanvoerder Bruno Fernandes in de slotfase met een rode kaart en zag invaller Harry Maguire in blessuretijd de 3-3 binnenkoppen uit een hoekschop.

Het gelijkspel volgt op het verloren Premier League-treffen (0-3) met Tottenham Hotspur van zondag. In het eigen stadion moest Ten Hag toen lijdzaam toezien hoe zijn ploeg kansloos was.

Hoogspanning

Vier dagen later begon Ten Hag onder hoogspanning aan de wedstrijd tegen Porto, de huidige nummer twee van de Portugese competitie. De baan van de Tukker, zo was vooraf de verwachting, hing voor een deel af van dit resultaat.