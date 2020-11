Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft Sharon Dijksma voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze is nu nog wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam voor de PvdA.

Dijksma (49) wordt de opvolger van Jan van Zanen, die sinds 1 juli de burgemeester van Den Haag is. Na zijn vertrek werd de functie waargenomen door Peter den Oudsten, oud-burgemeester van Groningen.

De afgelopen maanden heeft de Utrechtse vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten sollicitatiegesprekken gevoerd. Twee van hen zijn vanavond voorgesteld aan de gemeenteraad die uiteindelijk koos voor Dijksma. Ze kreeg de voorkeur, onder meer vanwege haar grote netwerk en bestuurlijke ervaring.

Dijksma was voor ze in de Amsterdamse raad kwam Kamerlid en staatssecretaris in de kabinetten Balkenende IV en Rutte II.

"Burgemeester van alle Utrechters"

Dijksma zei in een reactie via een videogesprek dat ze hoopt de raadsleden snel fysiek te kunnen ontmoeten. Ze stelde dat ze de burgemeester wil zijn van alle Utrechters.

Ook zei ze ernaar uit te zien snel met haar gezin naar Utrecht te verhuizen om "te gaan wonen in deze prachtige stad".

Jonge vrouw

27 mensen solliciteerden naar de vacature van burgemeester van Utrecht, elf vrouwen en zestien mannen. De inwoners van Utrecht lieten in een peiling weten een voorkeur te hebben voor een jonge vrouw.

De aanbeveling van de Utrechtse gemeenteraad gaat nu naar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Doorgaans wordt de voordracht van de gemeenteraad gevolgd. Formeel benoemt uiteindelijk koning Willem-Alexander de nieuwe Utrechtse burgemeester.