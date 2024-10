Ajax houdt Slavia Praag lang in toom, maar moet uiteindelijk blij zijn met punt

Vanaf de aftrap bleek wel wat Slavia van plan was: stormen, drukzetten en aanvallen. Maar in de openingsfase kwam Ajax daar geregeld aardig onderuit.

Kansen Brobbey, goal Van den Boomen

De eerste grote kans was ook voor de Amsterdammers, toen Brian Brobbey alleen op de keeper af kon. De spits had de bal voor het inschieten, maar zijn inzet was zwak en hobbelde naast. Even later werkte Tomas Holes de bal bijna in eigen doel.

De 0-1 viel na een andere verdedigende fout van de thuisploeg. Rechtsbuiten Christian Rasmussen drong handig voor bij Ondřej Zmrzly, die de Ajacied pardoes onderuit schoffelde. Ajax kreeg een penalty, die Branco van den Boomen hard raak schoot.