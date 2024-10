FIFA maakt extra transferperiode mogelijk voor WK clubteams in 2025

De FIFA heeft aangekondigd een extra transferwindow mogelijk te maken. Landen mogen ervoor kiezen om de transfermarkt te openen tussen 1 en 10 juni 2025. Door de maatregel kunnen deelnemers aan het WK voor clubs in 2025 nog voor de start van het prestigieuze toernooi nieuwe spelers aantrekken.

Het WK voor clubteams met 32 deelnemers wordt van 15 juni tot en met 13 juli 2025 gehouden in de Verenigde Staten, precies in de periode dat bij sommige competities de transferperiode is gesloten of spelerscontracten aflopen. Vandaar dat de FIFA met de extra periode komt om het voor alle clubs zo eerlijk mogelijk te maken.

"De beslissing of er al dan niet een extra periode wordt geopend, blijft volledig ter beoordeling van elke betrokken FIFA-lidstaat", zegt FIFA in een verklaring.