Israël redt jezidische vrouw uit Gaza, 10 jaar na ontvoering door IS

Het Israëlische leger heeft een jezidische vrouw bevrijd die tien jaar geleden als kind werd ontvoerd en doorverkocht aan een man uit Gaza. De vrouw, Fawzia Amin Sido, werd in 2014 meegenomen door de terroristische organisatie IS. Ze was toen 11.

Het meisje werd verkocht aan een man uit Gaza, die haar vanuit Irak mee naar huis nam. Die man kwam onlangs om het leven in Gaza, waardoor Sido kon ontsnappen en hulp heeft gezocht.

Het Israëlische leger zegt in The Times of Israel dat ze onlangs is gered en herenigd met haar familie, maar details over de redding zijn niet gegeven. Ook het Iraakse en Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen ieder afzonderlijk de redding van de vrouw. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie zegt dat de VS op 1 oktober heeft geholpen om een jonge jezidische vrouw uit Gaza te evacueren.

Genocide op Jezidi's

Jezidi's zijn een religieuze groepering afkomstig uit het noorden van Irak. IS had het bij de vele veroveringen daar in 2014 ook op hen gemunt. Er vielen talloze doden. Van de ruim 500.000 jezidi's is het overgrote deel hun geboortegrond Sinjar ontvlucht.

Verder zijn naar schatting zo'n 6000 vrouwen en meisjes door toedoen van IS in de (seksuele) slavernij beland. Ook zijn duizenden jongens ontvoerd en opgeleid tot jihadistische kindsoldaten. Er worden nog altijd jezidi's vermist, en gevreesd wordt dat veel van hen niet meer leven. De VN heeft de moorden op de jezidi's aangemerkt als genocide.