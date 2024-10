Provincie Zeeland baalt van treinloze maanden in 2029

De provincie Zeeland reageert vol ongeloof op de Haagse plannen om in 2029 maandenlang geen treinen te laten rijden tussen Vlissingen en Goes. "Het is ongewenst en een bittere pil", zegt provinciebestuurder Van der Maas.

Staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu heeft de provincie Zeeland uitgekozen voor een verplichte proef met een nieuw beveiligingssysteem. Door ERTMS, het European Rail Traffic Management System, zouden treinen in de toekomst veiliger en sneller kunnen rijden. Tijdens de testperiode moet het traject echter op slot voor reguliere treinen.

Voor de proef zijn meerdere trajecten overwogen, maar in het midden van het land zou het voor te veel problemen zorgen, concludeerde de staatssecretaris.

Tussen Vlissingen en Goes zullen in 2029 vier maanden geen treinen rijden. Er worden dan bussen ingezet. Gedurende negen maanden daarna is er nog kans op storingen en vertragingen op het traject.

Zwartboek

Zeeland kampt de laatste jaren al geregeld met treinuitval. Zo reden er vorig jaar door verzakkingen wekenlang veel minder treinen tussen Vlissingen en Roosendaal. De Statenfracties van PvdA-GroenLinks, de Partij voor Zeeland en de Lokale Partij Middelburg overhandigden vorige maand een zwartboek aan de NS en ProRail vanwege de treinuitval, schrijft Omroep Zeeland. Daarin staat een opsomming van alle problemen op het Zeeuwse spoor sinds 2011.

Het besluit van de staatssecretaris staat echter vast. Van der Maas zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om de proef buiten Zeeland te houden, maar dat zijn "smeekbede" niet heeft geholpen.