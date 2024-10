Voormalig hockeyer Steens op 72-jarige leeftijd overleden, speelde 167 interlands

Voormalig hockey-international Ron Steens is op 72-jarige leeftijd overleden. Tussen 1973 en 1985 speelde hij 167 keer voor het Nederlands elftal, waarvan 86 keer als aanvoerder. In totaal maakte hij 43 doelpunten voor Oranje.

In 1973, zijn debuutjaar, werd Steens met Oranje wereldkampioen door in de finale in eigen land India te verslaan. In 1976 en 1984 was Steens actief op de Olympische Spelen. Op de Spelen van Moskou in 1980 ontbrak Nederland wegens een boycot.

Acht landstitels op rij

Samen met zijn jongere broer Tim maakte Steens onderdeel uit van Klein Zwitserland, dat vanaf 1977 acht landstitels op rij won en in 1979 en 1981 ook de Europa Cup I in de wacht sleepte.

"Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Ron", laat de club in een verklaring weten. "Ron was een zeer belangrijke pilaar in de gouden jaren. De gebroeders Steen brachten datgene waar het bij KZ nog aan ontbrak: pure vechtlust."