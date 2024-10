Experts vrezen dat stikstofbeleid nieuw kabinet leidt tot vertraging

Experts reageren in gesprek met Nieuwsuur sceptisch op die plannen. "Hoe meer je meet, hoe meer je weet", zegt Erik Schouwenberg. Hij is ecoloog bij Arcadis, een adviesbureau over natuur en biodiversiteit. "Maar we meten al heel veel in Nederland."

"We gaan nu opnieuw meten terwijl de natuur steeds verder achteruitholt. Ik krijg de indruk dat we de problemen een beetje vooruitschuiven." Dat is precies wat we niet moeten doen, zegt Schouwenberg. Want naarmate de tijd verstrijkt wordt het volgens hem steeds moeilijker om de natuurkwaliteit te verbeteren.

Stikstofbeeld misschien juist negatiever

Ook Jan Willem Erisman denkt dat het kabinet nog wel eens van een koude kermis kan thuiskomen als het meer gaat meten. De hoogleraar stikstofstudies aan de Universiteit Leiden geeft als voorbeeld recente metingen van de Wageningen Universiteit in de bodem van bossen. Daaruit bleek dat er meer stikstof in de bodem was neergekomen dan de modellen hadden voorspeld.

"De verwachting is dat metingen een positiever beeld van de natuur geven, waardoor je minder stikstofbeleid hoeft te voeren. Dat is misschien in bepaalde gebieden zo. Maar ik ben bang dat het in het algemeen niet zo is."

Hoe zit het ook al weer met de stikstofcrisis? Via de onderstaande link leggen we het je uit in 4, 7, 12 of 15 minuten: