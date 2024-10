OM: waterkanon terecht ingezet bij XR-protesten op A12

Volgens het OM werd de openbare orde vorig jaar op de A12 verstoord doordat demonstranten van XR op de weg zaten en was het gebruik van het waterkanon daarom "noodzakelijk" op 18 en 23 september. "Die demonstranten weigerden te vertrekken, terwijl duidelijk was dat de demonstratie op die locatie niet was toegestaan", aldus het OM.

Daarnaast was er volgens het OM op dat moment geen lichter middel voorhanden om de actievoerders weg te krijgen. "Aan mondelinge vorderingen om te vertrekken werd niet voldaan." Ook vindt het OM dat het geweld tegen de activisten "in juiste volgorde is opgebouwd". Tenslotte is het gebruik van de harde straal direct gestopt toen bleek dat de gevolgen daarvan niet proportioneel waren, aldus justitie.

Verbod

Extinction Rebellion probeerde vorig jaar via een kort geding een verbod op het gebruik van het waterkanon af te dwingen, maar daarin ging de rechter niet mee. XR zei toen tegen Omroep West dat de inzet van het waterkanon vooral gericht was op "mishandeling en vernedering".