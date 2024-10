Doden ongeluk A50 kwamen uit Utrecht, politie zoekt nog naar vierde inzittende

De twee mannen die afgelopen nacht om het leven kwamen bij een ongeluk op de A50 bij knooppunt Valburg in Gelderland waren afkomstig uit Utrecht, meldt de politie. Ze waren beiden 21 jaar.

Een derde inzittende werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat is een man van 25 uit Oss. De politie is daarnaast nog op zoek naar een mogelijke vierde inzittende.

De inzittenden waren vermoedelijk op de vlucht geslagen na een inbraak. Bij de auto werd een kluis gevonden die waarschijnlijk is gestolen in Vaassen. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht en zegt dat dit nog wel even kan duren. "Dat is omdat het zorgvuldig moet gebeuren en het maar één keer goed gedaan kan worden. Onze bevindingen dragen we daarna over aan het Openbaar Ministerie."

In de video hieronder is de schade na het ongeluk goed te zien: