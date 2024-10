Postbedrijven passen 'misleidende' duurzaamheidsclaims aan

Pakketbezorgers PostNL en DHL passen hun duurzaamheidsclaims aan. Dat doen ze op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt. De toezichthouder kwam tot de conclusie dat de bedrijven consumenten misleiden met beweringen als "je pakket wordt duurzaam bezorgd".

Volgens ACM-directeur Edwin van Houten worden in de postsector veel groene claims gedaan, "terwijl de bezorgingssector nog altijd vervuilend is, met een grote impact op het klimaat". Met zulke claims help je de consument dus niet om een goede keuze te maken, zegt hij.

En dat terwijl consumenten steeds meer online kopen en vaker iets laten versturen, legt Van Houten uit. "Zij zien alleen de laatste kilometers van het proces."

Aanpassingen

PostNL staat achter het besluit. "Het ACM vond het te misleidend wat wij deden. We hebben daar gesprekken over gehad, ook met het oog op Europese regelgeving", zegt een woordvoerder. "Als zij het nodig vinden om te veranderen, dan passen we ons aan."

Halverwege volgend jaar moeten die claims zijn aangepakt, is de afspraak met de postbedrijven. PostNL zegt dat het "Duurzaam bezorgd" niet meer op de busjes zal zetten. DHL schrapt onder meer de tekst "Natuurlijk onderweg". Een andere grote pakketbezorger, DPD, deed al eerder aanpassingen.

Greenwashing

Het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf eigenlijk is, staat bekend als greenwashing. De afgelopen jaren zijn bedrijven daar geregeld van beschuldigd.

Hoe greenwashing werkt leggen we je uit in deze video: