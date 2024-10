Vanavond op tv: Stikstofplannen van nieuwe kabinet • Melania Trump spreekt zich uit voor abortus • Problemen bij Veilig Thuis

Melania Trump spreekt zich uit voor abortus

In haar aankomende biografie schrijft Melania Trump dat een vrouw recht heeft op abortus. Dat meldt The Guardian, die zegt een exemplaar in handen te hebben van het boek van de echtgenote van Donald Trump.

De oud-president, die in november opnieuw een gooi doet naar het Witte Huis, staat achter de bevoegdheid van Amerikaanse staten om abortusrechten te beperken. Zijn vrouw zou daar anders over denken en de mogelijkheid een zwangerschap te beëindigen in het boek onderdeel noemen van het "fundamentele recht van vrouwen op hun individuele vrijheid".

Wat betekent het dat het echtpaar verschillend lijkt te denken over het abortusvraagstuk? We vragen het correspondent Rudy Bouma.