Bossche dakdekkers doelwit van explosies

Huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers in Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker negen keer het doelwit geweest van explosies, schrijft Omroep Brabant. Ingewijden zeggen tegen de regionale omroep dat er sprake van een ruzie in de dakdekkerswereld.

Afgelopen nacht was het weer raak. Een bus van een 23-jarige ondernemer ging in vlammen op. De brandweer en de politie gaan ervan uit dat de brand is aangestoken.

De politie kan niet bevestigen of er sprake is van een 'oorlog' in de dakdekkersbranche. "Wij kijken bij incidenten altijd naar vergelijkbare zaken of er een mogelijk verband is", laat een woordvoerder weten. Verder wordt de toedracht van elk incident individueel onderzocht.

Concurrent uitschakelen

Volgens dakdekker Ali Katkay is er wel degelijk sprake van onderlinge strijd bij dakdekkers uit zijn regio, zei hij eerder tegen de regionale omroep. Volgens hem willen de ondernemers elkaar uitschakelen door het plaatsen van explosieven of het vernielen van bedrijfsbussen, zodat ze het werk dat iemand niet kan uitvoeren, vervolgens kunnen overnemen.

Volgens Katkay gebeurt dat vooral in tijden van droog weer. "Als het niet vaak regent, is er weinig werk."

Volgens de vader van de vannacht getroffen ondernemer is er overigens helemaal geen dakdekkersoorlog. "Mijn zoon heeft geen vijanden."

Al eerder 'gerichte acties'

In het najaar van 2017 werden ook al auto's van dakdekkersbedrijven in brand gestoken in Den Bosch. Een van de dakdekkers met wie Omroep Brabant toen sprak, was ervan overtuigd dat het gerichte acties waren. "Het is geen toeval dat de slachtoffers allemaal dakreparateurs zijn. Zo willen de daders de concurrentie uitschakelen. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet."